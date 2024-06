"Quero terminar a minha missão", diz presidente do Ceará SC

O editor-geral do Anuário do Ceará, Jocélio Leal, ao lado do presidente do Ceará SC, João Paulo Silva. Entrevista ao programa Especial Anuário do Ceará 2024-2025 Crédito: Gabriel Gago/O POVO

"O futebol, às vezes, é um pouco ingrato, aquela bola não entra aos 49 minutos do segundo tempo, vai ser considerado pelo torcedor que tudo está errado, e nem sempre está. Às vezes é ao contrário. Futebol é assim. Eu absorvo a crítica e me torno mais maduro. A crítica faz parte." A prioridade do clube neste ano, de acordo com o planejamento feito por João Paulo e a diretoria do Ceará SC, é o acesso e retorno à Série A. Ele afirma que a trilha de 2024 já é melhor que a do ano passado, com a vitória do Campeonato Cearense como fator importante para dar confiança — há cinco anos o Ceará não ganhava tal título.

Desde 2018 o clube defendeu a permanência na série A. Em 2022, caiu, e a estimativa da perda de receita foi de R$ 100 milhões, aponta o presidente. "Um clube do nosso tamanho tem que estar na série A. O nosso torcedor está sempre presente nos jogos", ressalta. A relevância dos principais times estaduais As participações expressivas dos clubes cearenses na elite do futebol nacional "transformaram o futebol cearense no Norte-Nordeste", segundo João Paulo. "Hoje quem faz teu principal marketing para o jogador é o próprio atleta. A infraestrutura, a Cidade, o potencial de competitividade do clube, se as pessoas que tocam o clube honram compromissos, tudo são fatores. O Ceará tem uma boa credibilidade no mercado. Temos que trabalhar para continuar colocando o nome do Ceará para ter este crescimento de 'marketing boca a boca'." SAF e novos investimentos no mercado João Paulo se revela "totalmente adepto à SAF", mas o Ceará não tem planos para adotá-la. "Eu já conversei com alguns players que estavam interessados. Como o nosso regime estatutário, preciso colocar isso à frente do conselho deliberativo, e nunca discutimos esse assunto de SAF dentro do Ceará." Ele fala sobre a expansão do futebol. "Há clubes que têm receita acima de R$ 1 bilhão, como Flamengo e Palmeiras. Anos atrás, não existia nenhum clube com este aporte. O futebol está se modernizando. O mercado financeiro hoje tem interesse na indústria de futebol, a maioria dos clubes detêm créditos em fundos, bancos, mercados mobiliários, ficou um mercado atraente."

O Ceará firmou com um patrocionador o maior valor de captação da história. A Estrela Bet injetou quantia de R$ 46 milhões. "As bets cresceram muito de três anos para cá, tanto que compraram os naming rights dos campeonatos, é um mercado que gera muita receita. Escolhemos um parceiro excelente, uma empresa séria, nordestina. Espero que tenhamos uma vida longa de parceria." Vale relembrar que, recentemente, houve a regulamentação e, portanto, legalização das casas de apostas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por meio da Lei N° 14.790/23. Continuidade de João Paulo O estatuto atual do Ceará SC não permite a remuneração do presidente e da mesa diretora. Para João Paulo, não deveria ser assim.