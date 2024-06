Especial do Anuário 2024-2025: líder do Governo é o segundo mais influente na Alece

O editor-geral do Anuário do Ceará, Jocélio Leal, ao lado do deputado estadual, líder do Governo Elmano na Alece, Romeu Aldigueri. Entrevista ao programa Especial Anuário do Ceará 2024-2025 Crédito: Gabriel Gago/O POVO

O segundo deputado mais influente da Assembleia Estadual do Ceará (Alece), confirma a última pesquisa do Anuário do Ceará, é o líder do governo Elmano de Freitas (PT), Romeu Aldigueri (PDT). É com ele a entrevista do editor-geral do Anuário, Jocélio Leal ao Programa Especial do Anuário 2024-2025 desta quarta-feira, 26, às 15 horas, no canal da FDR. Romeu assegura que a assembleia é uma casa "de 46 iguais". "Não nos cabe dizer que um deputado é mais importante do que outro, o mais votado ou o menos votado no Estado", completa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ele informa que, na atual gestão, a tramitação das mensagens são três ou quatro vezes mais rápido do que nos governos anteriores, de Cid Gomes e Camilo Santana, respectivamente.

Quanto ao aumento de secretarias estaduais, Aldigueri disse que não houve aumento de custos. "O despendio foi menor, e questões importantes, que não eram colocadas em primeira mão, como questão indígenas, igualdade social, direitos humanos, proteção animal. Ainda fez paritário ao Governo Federal". Já em relação as recentes mudanças em algumas pastas, como a da segurança ública, afirma que teve uma oxigenação. "A questão da segurança pública é um problema não só do Ceará, nem nacional, mas transnacional. E que não se resolve só com policiamento extensivo", pontua. O extremismo, seja na direita ou na esquerda, é visto com maus olhos pelo pedetista. Salienta que as redes sociais têm feito esse "desserviço" para a população.

Ressalta, no entanto, que existem muitos deputados hoje, principalmente da direita, que não se preocupa mais em fazer matérias importantes, em legislar, e sim que preferem fazer vídeos e procurar likes. Romeu Aldigueri foi alvo recente de fake news pela oposição. "Importante que a gente busque informações para ver se é fato ou fake. Eu espero que estes fenômenos sejam cada vez menores. Pessoas sendo eleitas por likes, vídeos, ataques à honra. Costumo acreditar na política como instrumento para fazer o bem." "A gente procura respeitar, de vez em quando temos que ser um pouco incisivos, mas, se o debate geara linha de injúria, calúnia, desinformação, não costumamos levar desaforo para casa." Em ano eleitoral, como o de 2024, neste caso, municipais, os nervos tendem a se aflorar na Casa, segundo Romeu. A procura, no entanto, é não municipalizar e eleitoralizar o debate na tribuna, afirma o líder do Governo na Alece. Aldigueir observa que, em municípios maiores, há certa polarização, principalmente a tentativa de se aproximar da figura do bolsonarismo para se obter votos. Em cidades pequenas ou medianas, é o inverso, na análise do parlamentar. "O eleitor vai olhar se fez, o conhecimento, a confiança, a credibilidade, vai ser cobrado se fez. O eleitor está, cada vez mais, se qualificando e ficando mais inteligente. Estamos em um mundo globalizado e rápido, isso tem feito um efeito muito bom em relação a cobrança da popualção em melhorias da sua localidade."

Aldigueira considera que o Brasil ainda não está preparado para uma gestão de direita. "Entendo o neoliberalismo, comungo com livre empreendedorismo, da sociedade ser autoregular, mas estamos em um país com inúmeras desigualdades sociais. Então, precisamos de uma gestão de centro-esquerda. O Ceará está anos luz à frente, por conta da educação. O Brasil ainda não está preparado para uma gestão de direita, porque, senão, vai aumentar a desigualdade social." Turismo em Granja; Parque Nacional de Jeriocacora, e o crescimento ecônomico do Ceará Em 2013, Romeu foi eleito prefeito de Granja. Cita que o Ceará é rico em 560 quilômetros de litoral, possuia rota dos Ventos e esportes náuticos. "Temos uma coisa que é 300 dias de sol, e mais de 300 dias de ventos, ventos que não tem em qualquer outro lugar do mundo." De acordo com o parlamentar, pela tranquliidade de legislações próprias, o Ceará é um estado que tem capacidade de investimento muito alta. Para isso, está sendo findado o Marco Regulatório Nacional, adianta Aldigueri.