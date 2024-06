Suspeitos de aplicar golpes na Europa e lavar dinheiro no Ceará são alvos da PF

Criminosos atuavam na Espanha e em Portugal com o objetivo de lavar dinheiro no Ceará e em São Paulo. Os montantes dos golpes chegam a mais de oito milhões de euros

Uma operação nomeada de "Eurogolpes" foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 27, pela Polícia Federal (PF) com o objetivo de interroper ação de grupos criminosos com atuação internacional. Os alvos são suspeitos de cometer fraudes bancárias em países da Europa, como Portugal e Espanha, e lavar o dinheiro no Brasil. Ao todo, oito mandados de busca e apreensão são cumpridos no Ceará e nos estados de Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e São Paulo.

Além dos mandados, foi solicitado o bloqueio de contas em desfavor dos 20 investigados de evolvimento no golpe internacional, passaportes foram apreendidos e eles foram proibidos de deixar o Brasil.

A transferência de fundos ilícitos foi informada à Polícia Federal por representantes de Portugal e Espenha na Agênica da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol). O dinheiro provienente de fraudes internacionais estava sendo lavado em bens de alto valor, como imóveis e veículos de luxo.