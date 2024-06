Com chuvas mais escassas, Ceará ainda tem 30 açudes sangrando

Dos 30 reservatórios sangrando, 11 pertencem a Fortaleza e Região Metropolitana e outros 19 do interior do Estado

Outros 19 estão sangrando no interior do Estado nas bacias de (6) Acaraú, (4) Banabuiú, (3) Coreaú, (3) no Litoral, (2) no Curú e (1) no Médio Jaguaribe. Ao todo, 76 reservatórios chegaram a 100% da capacidade em 2024. Em abril, eram 72 vertendo ao mesmo tempo, o que representou a melhor marca desde 2009. Esse volume é resultado da temporada mais chuvosa em 15 anos.

Com a reversão do nível dos açudes após o final do período chuvoso , cai para 30 o número de reservatórios que estão sangrando no Ceará . Há menos de dez dias, eram 35 ainda transbordando. Conforme dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), até esta quarta-feira, 26, o Estado está com 56,5% da capacidade hídrica dos 157 maiores reservatórios monitorados.

A bacia de Coreaú é a que regista maior volume percentual armazenado, com 98,5%. A região, contudo, é apenas a terceira menor do Ceará, com capacidade para 292,42 hm³. A bacia hidrográfica do Médio Jaguaribe, maior em capacidade do Estado, atualmente se encontra com 26,75% do volume total preenchido.

É na bacia do Médio Jaguaribe que se localiza o Castanhão, localizado no município de Alto Santo e maior açude da América Latina. O reservatório tem capacidade para comportar 6.700 bilhões de metros cúbicos (m³) de água. Contudo, atualmente apenas 35,86% do potencial preenchido, ele ainda poderia encher qualquer açude do Brasil.

Outros 46 açudes no Ceará estão com volume acima de 90% e 21 estão com volume inferior a 30%.