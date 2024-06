Paracuru registra maior chuva do Ceará no dia; veja previsão do tempo

O município de Paracuru, 90,6 quilômetros (km) de Fortaleza, registrou a maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Estatística (Funceme).



Foi registrado 35 milímetros (mm), no posto Jardim do Meio. Além desta, as cidades de Acaraú, com 33 mm, e São Gonçalo do Amarante, com 31,6 mm, completam as maiores precipitações até a atualização da manhã deste domingo, 23.



A cidade de Fortaleza registrou 24 mm. Conforme o órgão, a maior probabilidade de chuva ao longo do dia concentra-se na faixa litorânea do estado.