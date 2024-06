Ceará tem aviso para chuvas fortes até domingo; veja previsão

O aviso é válido para toda a porção norte geográfica do Estado, o que inclui as regiões:

Já as regiões de serra do Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba, Maciço de Baturité e Cariri podem atingir mínimas que variem entre 16 °C e 18 °C.

Em Fortaleza, estão previstas temperaturas mínimas de 23 °C e máximas de 32 °C para este fim de semana.

Ceará: vai chover amanhã?

Segundo a Funceme, para este sábado e, principalmente, a tendência é de chuva no Ceará. As precipitações são esperadas principalmente na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. "Nas demais macrorregiões, as chuvas devem ser isoladas", aponta a previsão.

A intensidade das chuvas no final de semana deve variar de fraca à moderada.

O período mais favorável para a chuva é a partir da noite sábado, com destaque para a madrugada e a manhã de domingo, 23.



A justificativa para a chuva são áreas de instabilidades oriundas do Oceano Atlântico e do leste do Nordeste do Brasil. Efeitos locais, como a atuação do sistema de brisa, calor, umidade e interação dos ventos com o relevo, também podem contribuir para as chuvas previstas.