MP recomenda reestruturação de serviços de acessibilidade auditiva e visual no Estado

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) recomendou à Secretaria dos Direitos Humanos do Estado do Ceará (Sedih-CE) a reestruturação do sistema de acessibilidade estadual para garantir serviços públicos a pessoas com deficiência visual e auditiva.

A recomendação foi feita por meio da 19ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, que pede dentre as medidas melhorias na Central de Intérprete de Libras (CIL). Segundo o MPCE, a unidade não tem colaboradores na quantidade necessária e nem estrutura adequada para garantir o atendimento intersetorial a pessoas surdas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na recomendação do MP, o promotor de justiça responsável pelo pedido, Eneas Romero de Vasconcelos, considera que a pasta estadual tem sido omissa na gestão do CIL e no fornecimento de linguagem acessível para pessoas com deficiências visuais.