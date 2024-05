5 atividades para facilitar o ensino de libras na educação infantil

Nessa etapa da educação, as crianças têm a oportunidade de se desenvolver social, cultural, psicológica, linguística e pedagogicamente na troca com pares infantis e adultos, por meio de experiências de leitura do mundo, de si e do outro. Esse processo educativo é vivido de forma concreta e tem na brincadeira, no faz de conta, a possibilidade de propiciar às crianças a experiência de situações pedagogicamente ricas, a construção de identidades e, no caso das surdas, de forma especial, a aquisição linguística, tão importante para o desenvolvimento do pensamento.

O Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, a Libras, é comemorado em 24 de abril. Foi nessa data, no ano de 2002, que a Lei 10.436 reconheceu a referida língua como meio legal de comunicação e expressão. No entanto, o reconhecimento legal da libras ainda não garantiu o acesso das crianças surdas a ela. São muitos os surdos que vivem situação de privação linguística em casa, na família e, muitas vezes, até na escola. Aproveito a ocasião para falar sobre a questão em relação à educação infantil, que se refere a uma etapa importantíssima da educação básica.

Uma forma divertida e simples de abordar as frutas em Libras na educação infantil é a preparação de uma salada de frutas com as crianças. Para tal, você vai precisar de:

A maioria das crianças surdas brasileiras são filhas de pais ouvintes que não sabem língua de sinais. Nesse sentido, a escola, além de lugar de ensino de saberes e produções culturais, é espaço privilegiado para a aquisição/ construção da linguagem. A aprendizagem da Libras é importantíssima, pois é por meio dela que as crianças surdas constroem conceitos, argumentam e outros. Trabalhar com a Libras é responsabilidade de todos.

Conhecer o próprio corpo se configura, sem dúvidas, como uma aprendizagem importante. Para fazer isso de forma lúdica com as crianças, você precisará de:

Considerando que a brincadeira é eixo estruturante da prática pedagógica na educação infantil, a proposta visa que as crianças possam brincar. O professor pode apresentar as imagens das frutas na roda de conversa, remetendo-se à experiência da salada de frutas. Pode retomar os sinais das frutas e perguntar por suas cores. Após este momento, pode brincar com as crianças de jogo da memória: apresenta uma imagem de fruta e elas têm de levantar a ficha da respectiva fruta.

Algo importante a ser considerado na educação infantil, com crianças ouvintes e, sobretudo, com surdas, se trata da continuidade. As crianças precisam desse processo para construir seus percursos formativos de modo mais efetivo. Por isso, uma atividade ou ação pedagógica não deve ser realizada e logo esquecida. A fim de exemplificar possibilidades deste movimento, esta proposta pode ser desdobramento da anterior, sobre as frutas. Nesse caso, o professor precisará de:

Roda de conversa sobre o corpo com as crianças (elas conhecem seu corpo? E suas partes?);

Desenho da silhueta das crianças no papel;

Pintura da silhueta.

Trata-se de uma atividade lúdica e interativa, que pressupõe conversação ou comunicação constante com as crianças. Levar um boneco grande para a roda, a fim de explorar as partes dos corpos de modo visual, é interessante. O professor pode utilizar o próprio corpo como exemplo e pedir que as crianças façam o mesmo. Esse momento deflagra uma brincadeira que as crianças adoram: o professor sinaliza e elas têm de tocar na parte correspondente do corpo.

Após este momento, o profissional solicita que as crianças deitem no chão, sobre o papel, e contornem suas silhuetas; depois, que conversem sobre o desenho e as partes do corpo. Por fim, tendo preparado a tinta guache e os rolinhos, pinta a mão das crianças para preencher suas silhuetas.

4. Jogando, contando e somando

A construção do pensamento e da lógica matemática é importante para o pensamento crítico do estudante. A criança pode aprender os números e as respectivas quantidades de modo lúdico e interativo. Para essa atividade, você vai usar: