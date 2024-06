Especial Anuário 2024-2025: secretário da Infraestrutura comenta andamento das obras em Fortaleza

O editor-geral do Anuário do Ceará, Jocélio Leal, ao lado do secretário da Infraestrutura de Fortaleza (Seinf), Samuel Dias. Entrevista ao programa Especial Anuário do Ceará 2024-2025 Crédito: Gabriel Gago/O POVO

Dias afirma que zela pela parceria com os demais órgãos — principalmente da saúde e educação —, a fim de padronizar escolas, postos de saúde e as pavimentações. Ele cita os pisos intertravados, implantados em algumas da vias da Cidade. "Ele [o piso intertravado], além de mais econômico, é mais permeável, então se dá melhor com a água." Samuel reforça durante o programa o apoio das 12 Secretarias Regionais, orquestradas pela Secretaria da Gestão Regional (Seger), e dos vereadores. Para ele, as demandas que eles trazem são sempre legítimas. "Nem todas podem ser atendidas ao mesmo tempo", complementa.

Segundo o secretário, as prioridades são hierárquicas, ditadas pela pergunta: "Em que nível esta obra irá contribuir para a desigualdade da nossa Cidade?". Samuel Dias é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e mestre em Recursos Hídricos pela Coppe/URFJ. Já ocupou o cargo de Secretário da Infraestrutura em 2013 a 2016 e também de secretário de Governo da Prefeitura de Fortaleza de 2017 a 2020. Foi pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PDT em 2020. "Estou trabalhando no técnico como um político. Não deixa de ser um trabalho político estar lidando com as comunidades, mas meu maior potencial é juntar pessoas, colocar pessoas para trabalhar." Heráclito Graça e Sargento Hermínio Na Heráclito Graça, segundo Samuel Diaz, 125% das obras foram realizadas na temporada de chuva. A expectativa é que os serviços sejam finalizados até dezembro. Ele também caracteriza a Sargento Hermínio como "um caso sui generis". "Tudo de problema aparece lá. E não houve continuidade por parte dos governos anteriores", disse. A avenida Sargento Hermínio passou a ter 2,5 quilômetros (km) de pista após mais de 20 anos de obras. A via duplicada foi apresentada finalizada em março deste ano.

Turismo e história Acerca do andamento de obras vitais para o turismo e a história, Samuel destacou que a Praia de Iracema já tem uma parte praticamente concluída. "Devemos fazer uma cerimônia de entrega do Aterrão, Aterrinho, Praia dos Crushs. A Praia de Iracema já está com quase todo o calçadão." A obra Ponte dos Ingleses foi assumida pela Prefeitura. "Não faz sentido termos a Praia de Iracema toda revitalizada e não a Ponte dos Ingleses." Serviço Especial Anuário do Ceará 2024-2025 Episódio 3 - Samuel Dias Quando: Quarta-feira, 12/6, às 15 horas, com reprise às 8 horas, 13/6