Aporte de açudes garante abastecimento da Grande Fortaleza por até 5 anos

Já a região dos Sertões de Crateús teve menor incidência de chuvas e os reservatórios chegaram a 25% da capacidade no fim de maio

O nível dos açudes da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) após a quadra chuvosa de 2024 é suficiente para garantir o abastecimento de água por até cinco anos, conforme o presidente da Companhia de Gestão e Recursos Hídricos (Cogerh), Yuri Castro. No entanto, mesmo com o melhor aporte hídrico desde 2012, ainda há regiões do Ceará em alerta.

Yuri explica que os reservatórios da RMF terminaram o período chuvoso com 100% da capacidade preenchida. Além disso, o sistema recebe águas do Castanhão, que também recebeu o melhor aporte desde 2014. “Podemos dizer que a região está abastecida por três, quatro, até cinco anos sem nenhum problema”, afirma.

As bacias hidrográficas da região litoral estão em situação semelhante e podem abastecer os municípios por até três anos. No Centro-Sul, o aporte pode garantir “tranquilidade” de abastecimento por até dois anos.