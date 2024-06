"Bacurau", um dos criminosos mais procurados do Ceará, é preso no Rio de Janeiro

Ismário Wanderson Fernandes da Silva, o "Bacurau" Crédito: Divulgação/SSPDS

Um dos homens que consta na lista dos Mais Procurado da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) foi preso nessa quarta-feira, 12, no Complexo da Maré, localizado no Rio de Janeiro (RJ). Ismário Wanderson Fernandes da Silva, o “Bacurau”, de 34 anos, foi preso durante operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro (Bope/PMRJ).

Ismário Wanderson é apontado como liderança da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), originária do Rio de Janeiro, mas que também vem atuando no Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Conforme a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE), o suspeito estava utilizando um documento falso no momento da prisão. Foi a Ficco quem forneceu ao Bope-RJ informações sobre a localização do alvo.