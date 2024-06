Estudo aponta probabilidade de terremotos nas cidades de Acaraú, Cascavel e Palhano

Imagem de apoio ilustrativo. Pesquisadores afirmam que as regiões citadas são historicamente propícias aos eventos sísmicos Crédito: reprodução NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO COGERH

Um estudo realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Instituto de Geofísica da Academia Polonesa de Ciências aponta a probabilidade de 50% de ocorrências de terremotos nos municípios de Acaraú, Cascavel e Palhano, no interior do Ceará, no intervalo de tempo de 50 anos. Os eventos sísmicos podem chegar até 5.1 de magnitude na escala richter. Dentre as zonas sísmicas analisadas na pesquisa, Acaraú, a 233,5 quilômetros de Fortaleza, apresentou a maior ameaça, com possibilidade de terremoto até 5.1 no espaço de tempo. Enquanto, Cascavel e Palhano, no Noroeste do Estado, os eventos podem chegar até 4.7 de magnitude, apesar de Cascavel ter registrado historicamente o maior evento sísmico do Nordeste, com 5.2, no ano de 1980. De acordo com um dos autores do estudo e coordenador do Laboratório Sismológico (LabSis), Aderson Farias do Nascimento, a pesquisa trata-se de um "estudo de ameaça". "Ele é probabilístico e não se trata de previsão, como acontece com o tempo", afirma. O pesquisador explica que para chegar ao resultados foram coletadas todas as ocorrências sísmicas no Nordeste no período de 1990 a 2020 através do catálogo da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR).

Diante dos resultados, foram reveladas as regiões com a maior possibilidade dos eventos a partir da janela de tempo utilizada na pesquisa [50 anos]. Além do Ceará, outras localidades foram destacadas: Leste da Bacia Potiguar, em torno da cidade de João Câmara, no Rio Grande do Norte, com chance de ocorrência até 5.0, e no Lineamento Pernambuco, nas regiões de Caruaru e São Caetano, com probabilidade de 4.9. Conforme o estudo publicado na revista científica Cell, no último dia 2 de maio, terremotos com magnitudes entre 4,7 e 5,1 têm 50% de probabilidade de ocorrer, afetando estruturas civis como casas e prédios. Já os terremotos com magnitudes entre 5,5 e 6,2 têm 10% de probabilidade de ocorrer, representando riscos para grandes obras civis, como barragens, parques eólicos, mineração, usinas hidrelétricas e nucleares. “A importância desse estudo é que, muitas vezes, você quer planejar a construção de infraestruturas, como barragens e usinas, e essas estruturas vão ficar nas regiões por décadas. É preciso que quando você faça um planejamento para esse tipo de estrutura você tenha noção que exista uma possibilidade de ter eventos desse tipo com essa magnitude e que possa vir a comprometer a sua estrutura”, comenta o coordenador do LabSiS.