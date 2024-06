O POVO recebe doações para vítimas das enchentes no RS

O Grupo de Comunicação O POVO, em parceria com os Correios, está recebendo doações para as vítimas das enchentes registradas no Rio Grande do Sul. Os itens podem ser entregues na sede do O POVO, de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas.

São recebidos alimentos não perecíveis e materiais de higiene pessoal, como fraldas infantis e geriátricas, absorventes femininos, sabonetes líquidos, xampus, escovas de dente e cremes dentais.



