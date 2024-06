Deputado quer câmeras corporais em parlamentares, ministros e juízes

Proposta é do deputado federal Marcelo Freitas (União-MG) e surge no âmbito de discussões sobre instalação de câmeras corporais em policiais

Projeto de lei pretende instituir a utilização de câmeras corporais em membros do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, além da instalação de filmadoras nos gabinetes públicos. A proposta é do deputado federal Marcelo Freitas (União Brasil-MG) e foi encaminhada à mesa diretora no último dia 31 de maio.

Segundo o PL 2143/2024, deverão ser instalados dispositivos de captação, tanto de áudio quanto de vídeo, em espaços como a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.

O texto inclui ainda gabinetes de juízes e de desembargadores; de ministros de Tribunais Superiores; de conselheiros dos Tribunais de Contas; de membros do Ministério Público e de ministros de Estado.