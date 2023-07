Câmeras corporais deverão se implantadas até o fim do ano na PMCE

Samuel Elânio afirmou que a implantação ocorre em"determinados grupos" da Polícia Militar do Ceará, e em seguida, haverá ampliação para outras forças de segurança

Câmeras corporais em policiais cearenses devem ser implantadas até o fim deste ano, segundo o secretário da Segurança, Samuel Elânio. Conforme o gestor, um estudo da Polícia Militar do Ceará (PMCE) sobre a implementação dos equipamentos seguiu para a Casa Civil.

A declaração foi dada nesta terça-feira, 4, durante coletiva de imprensa para divulgar a redução de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), de 28,8% em Fortaleza e de 7% no Ceará. Os números foram apresentados pela gestão na sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



Conforme o secretário, a implantação das câmeras ocorre, inicialmente, em determinados grupos da Polícia Militar do Ceará e, em seguida, haverá ampliação para outras forças de segurança.

Samuel Elânio afirmou que, como a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) já iniciou os testes, talvez, a SSPDS aproveite a mesma tecnologia. Até o fim do ano, a Secretaria da Segurança já deve ter câmeras para serem usadas.

Na segunda-feira, 3, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, informou que se reuniria com o secretário Mauro Albuquerque para a implantação das câmeras corporais.

Além da questão das câmeras, o secretário comentou as ações da Polícia Civil no combate às organizações criminosa. Foram apresentadas duas prisões e a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco) apresentou o balanço dos seis primeiros meses do ano.