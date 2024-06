Ceará deverá ter tempo estável e possibilidade de chuvas isoladas; veja previsão do tempo

Município de Santana do Acaraú registrou a maior chuva entre as 7 horas desse domingo, 2, e as 7 horas desta segunda-feira, 3 Crédito: Reprodução/Aprece

O céu também deve variar de sem nuvens a parcialmente nublado em todas as macrorregiões.

Segundo a Funceme, esse cenário é típico do mês de junho, período em que começa a pós-estação chuvosa do Ceará, quando as precipitações ficam mais escassas. Choveu em 50 municípios entre as 7 horas desse domingo, 2, e as 7 horas desta segunda, 3, de acordo com informações do Calendário de Chuvas da Funceme, atualizado às 13h20min. O maior acumulado foi registrado no município de Santana do Acaraú, com 48,4 milímetros.