Dupla paraense é presa com 211kg de maconha no Interior do Estado

Uma operação conjunta entre Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desse sábado, 1°, resultou na prisão de dois homens com 211kg de maconha no município de Jucás, no Centro-Sul cearense.

Além dos entorpecentes, 34 munições de calibre 22, cinco aparelhos celulares e R$ 232,05 em espécie foram encontrados com a dupla.

A prisão aconteceu após informações repassadas pela PRF de que um caminhão carregado com drogas oriundas do Pará teria passado por Antonina do Norte.