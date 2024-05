PF apreende quase 10 kg de maconha no Ceará com o auxílio de cães farejadores nos Correios

As ações da PF tiveram auxílio dos Correios e da Secretaria da Fazendo do Ceará

Quase dez quilos (kg) maconha de foram apreendidos pela Polícia Federal do Ceará (PF) com o auxílio de cães farejadores, durante ações em colaboração com a Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios e a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz), no centro de distribuição dos Correios em Fortaleza. Foram achados 4,8 kg somente na terça-feira, 14.

Uma apreensão de 5 kg de maconha foi realizada em operação conjunta no último dia 10 de maio. A droga vinha de Maringá, no Paraná, para Fortaleza, e foi descoberta com auxílio de cães farejadores da PF. Nesta terça-feira, os 4,8 kg de maconha vinham de Ponta Grossa, no Paraná.

