PRF apreende 51 kg de drogas em caminhão com doações ao RS

Caminhão foi parado ainda no Estado de Santa Catarina e o motorista confessou que entregaria a droga antes de entregar as doações

Cerca de 51 kg de cocaina e crack foram encontrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina em uma carreta com doações para o Rio Grande do Sul. O caminhão tinha credenciais de ajuda humanitária expedidas pela Defesa Civil e um adesivo com os dizeres SOS Rio Grande do Sul. Caso ocorreu na manhã deste sábado, 18.

O veículo foi parado pelos agentes na altura da rodovia estadual SC-480, em São Domingos (SC), de acordo com informações do Uol. Os entorpecentes foram encontrados dentro do estepe da carreta junto com dezenas de tabletes de cocaína e de crack. O caminhão transportava cerca de 20 toneladas de doações arrecadadas pela Defesa Civil no Estado do Paraná.

O motorista da carreta, de 39 anos, confessou à Polícia que entregaria o estepe antes da entrega das doações. De acordo com o depoimento, ele deixaria as drogas em um posto de combustível.