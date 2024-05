Frei Hermínio Bezerra de Oliveira morre aos 78 anos em Fortaleza

Frei Hermínio Bezerra Crédito: O POVO DOC

Morreu na manhã desta quarta-feira, 22, o frei Hermínio Bezerra de Oliveira, aos 78 anos de idade. A informação foi confirmada pela Arquidiocese de Fortaleza. O religioso fazia parte da comunidade formativa do Seminário Seráfico, no bairro Messejana. Ele tinha 59 anos de vida religiosa. Frei Hermínio teve paradas cardíacas no dia 21 de abril, quando foi internado em estado grave no Hospital Regional Unimed, na capital cearense.

Nascido no dia 13 de maio de 1945, no município de Independência, frei Hermínio era o terceiro filho do casal Miguel Fernandes de Oliveira e Luíza Bezerra de Oliveira. Segundo a Arquidiocese, o religioso fez os primeiros votos na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos em dezembro de 1964 e professou os votos solenes em dezembro de 1967. Foi ordenado presbítero em Fortaleza no dia 13 de janeiro de 1973.

O velório do frei Hermínio será realizado na capela Senhora do Brasil do Seminário Seráfico de Messejana, a partir das horas desta quinta-feira, 23.

Já o sepultamento está marcado para acontecer no cemitério São João Batista, a previsão é que o corpo seja levado ao local às 15 horas. Quem foi frei Hermínio "Um homem culto e solícito”, esses são alguns dos adjetivos utilizados pelo frei Janderson, da Fraternidade do Seminário Seráfico, para definir Hermínio, que, segundo ele, era considerado pelos frades uma pessoa prestativa, apesar da idade e limitações. “Ele sempre foi um homem solícito quando procurado para atender confissões”, seguiu. “Eu sempre o via fazendo um ritual no dia a dia, como é a nossa vida. Todos os dias ele estava junto à fraternidade, nas refeições, muito antenado ao que acontecia, pois ele, todos os dias estava lendo o jornal”. Apesar de ter nascido em Quiterianópolis, Hermínio, cujo nome de batismo é Afonso Bezerra de Oliveira, possuía raízes em Crateús, onde descobriu a paixão pelas letras. O frei é o terceiro filho de Miguel Fernandes de Oliveira e Luíza Bezerra de Oliveira. O casal teve 16 filhos, dos quais 10 nasceram no Estado do Ceará. Em junho de 1958 a família migrou para Goiânia, contudo, Hermínio ficou no Ceará. O motivo da viagem foi a seca, que fez com que um terço da população do Nordeste saísse da região para o restante do Brasil. Conforme relata o irmão de Hermínio, Zacharias Bezerra, a ida da família para Goiânia se deu após o pai comprar um pau de arara, uma carroceria adaptada em um caminhão, comumente utilizada no interior do Nordeste.