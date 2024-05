Próximo ao fim da quadra chuvosa, Ceará amanhece com baixo índice de chuvas nesta quarta, 22

Estado registrou precipitações em todas as macrorregiões durante os últimos quatro dias; Confira previsão do tempo

O menor dos volumes até agora foi registrado em Fortaleza , com 0,4 mm. O valor foi identificado no posto de coleta da Defesa Civil da cidade, que acumula menos de 1 mm por dia desde segunda-feira, 20.

Próximo ao fim da quadra chuvosa, o Ceará amanheceu com baixos índices de chuvas nesta quarta-feira, 22, conforme dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Até o momento, apenas oito cidades registraram precipitações, a maior delas, de 12 milímetros (mm), no município de Jati , a 527 quilômetros (km) da Capital.

O cenário de chuvas isoladas no Ceará deve se manter pelo menos até a próxima sexta-feira, 24. Segundo previsão da Funceme, a expectativa é de céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens até o fim desta quarta em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea e Cariri bem como no sul do Vale do Jaguaribe e do Sertão Central e Inhamuns.

Ainda conforme informações preliminares, 60 cidades cearenses não tiveram chuvas nesta quarta-feira. As regiões do Litoral Norte, Ibiapaba e Vale do Jaguaribe ainda não tiveram chuvas. Os dados seguem em atualização

Na quinta, o céu deve começar a apresentar uma maior quantidade de nuvens, com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e norte da Jaguaribana. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva isolada.

Por fim, a sexta-feira deve ser de céu variando entre parcialmente nublado e nublado em todo o território cearense, com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e norte do Vale do Jaguaribe

A Fundação também explica que a maior possibilidade de chuvas na quinta é resultado do avanço de áreas de instabilidade atmosférica que tendem a se deslocar do leste do Nordeste brasileiro e do oceano Atlântico.