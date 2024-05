Suspeito de assaltar PM é morto após troca de tiros no Cariri

O policial foi abordado por três homens dentro de um carro e atingido de raspão no rosto, na noite de terça, 21. Durante a tarde desta quarta, 22, um dos suspeitos foi morto em troca de tiros

Crédito: Via WhatsApp O POVO

Um suspeito de assaltar e lesionar um sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) morreu após troca de tiros no sítio Santa Rosa, na tarde desta quarta-feira, 22, em Juazeiro do Norte, a 489,2 km de Fortaleza, conforme O POVO apurou.



O PM havia sido assaltado nessa terça-feira, 21, por volta das 22h50min. Uma fonte da Polícia informou que três homens em um veículo abordaram o sargento e tentaram roubar a motocicleta dele. O agente reagiu e levou um tiro de raspão no rosto. Os criminosos conseguiram fugir.

O sargento da PM foi atendido no Hospital Regional do Cariri.