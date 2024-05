Mutirão no Ceará para retificação de nome e gênero está com inscrições abertas

As inscrições são válidas para pessoas maiores de 18 anos de idade que foram registradas ou moram nos municípios: Fortaleza, Sobral, Crato, Juazeiro, Barbalha, Russas, Morada Nova e Limoeiro do Norte. As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet por meio do site da Defensoria Pública ..

A Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE) realiza a terceira edição do projeto Transforma, mutirão de retificação de nome e gênero de pessoas trans e travestis. As inscrições para quem deseja realizar a retificação de nome e gênero podem ser realizadas até o próximo dia 28 de maio.

De acordo com a Defensoria do Ceará, as pessoas que não têm acesso à internet ou que estejam apresentando dificuldade na digitalização e envio da documentação exigida devem procurar as instituições parceiras Transforma.

Neste ano, serão disponibilizados oito cidades de forma simultânea com unidades do projeto Transforma: Fortaleza, Sobral (na Região Norte), Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha (as três na Região do Cariri), além de Russas, Limoeiro do Norte e Morava Nova (essas no Vale do Jaguaribe).

As pessoas que se inscreverem poderão receber os documentos retificados com nome e gênero no dia 25 de julho, mês de comemoração do Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, no formato presencial.