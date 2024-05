Uma tonelada de metanfetamina é apreendida na Tailândia

Avaliada em mais de 25 milhões de dólares (R$ 128 milhões na cotação atual) no mercado internacional, a substância foi encontrada durante a inspeção a um caminhão na província central de Nakhon Nayok.

As autoridades tailandesas apreenderam uma tonelada de metanfetamina cristalizada, em uma das maiores apreensões desta droga já registradas no país, informou a polícia neste domingo (12).

Kittharath declarou em entrevista coletiva que 40 sacos de metanfetamina cristalizada, com peso total de uma tonelada, foram encontrados no caminhão.

O motorista foi preso, mas investigadores acreditam que o chefe da rede criminosa seja um tailandês que mora em um país vizinho.

A Tailândia é uma importante rota de trânsito para as drogas ilícitas produzidas na região do chamado "Triângulo Dourado", na fronteira entre o norte do país, o Laos e Mianmar.