Polícia australiana mata adolescente 'radicalizado' após ataque com faca

A polícia australiana matou um jovem "radicalizado" de 16 anos que transportava uma faca e feriu um transeunte na cidade de Perth, no sudoeste do país, informaram as autoridades neste domingo (5).

O jovem "atacou" a polícia depois de ferir um homem, então um oficial atirou nele, ferindo-o mortalmente, disse Roger Cook, primeiro-ministro do estado da Austrália Ocidental, do qual Perth é a capital, em coletiva de imprensa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Há indícios de que ele tenha se radicalizado na Internet. Mas quero tranquilizar a comunidade neste momento, parece que ele agiu sozinho e por conta própria", disse.