Polícia expulsa manifestantes pró-palestinos de universidade de elite de Paris

"Cinquenta estudantes" ainda estavam lá dentro quando as autoridades entraram na sede desta universidade localizada no centro de Paris, disse um estudante à imprensa.

Ao contrário dos Estados Unidos, onde as manifestações em cerca de 40 universidades levaram algumas vezes a confrontos com a polícia e a detenções em massa, na França os protestos foram pacíficos e pontuais.

O governo francês tenta desativá-los rapidamente para evitar uma mobilização como nos Estados Unidos.

"Ao contrário do que vimos em outros países, especialmente do outro lado do Atlântico, nenhum acampamento (...) foi estabelecido de forma permanente", afirmou nesta sexta-feira o gabinete do primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, reiterando que se manterão "firmes".