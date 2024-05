Protestos pró-Palestina: polícia desmantela acampamento na Universidade da Califórnia

Policiais começaram a desmantelar um acampamento pró-Palestina na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, na manhã desta quinta-feira, 2. Oficiais do Departamento de Polícia de Los Angeles destruíram barricadas de um lado do acampamento e desmontaram madeira compensada e outros materiais que os manifestantes usaram para construir um muro ao seu redor.

A situação ficou mais complicada quando outros manifestantes contrários ao acampamento tentaram invadir o local. Alguns deles atacaram estudantes pró-Palestina.

Estudantes de outras universidades nos Estados Unidos seguiram com os protestos, muitos deles resistindo às tentativas dos policiais de entrar no local, ampliando o desafio das administrações das instituições de ensino, que querem proteger a liberdade de expressão, proteger todos os estudantes e minimizar danos às universidades.

Mais de 1.300 pessoas já foram presas em universidades americanas por conta dos protestos nas últimas duas semanas, de acordo com um levantamento do The New York Times.