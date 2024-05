Ceará registra chuva em 85 municípios nas últimas 24h; veja previsão

Dois maiores registros foram em Limoeiro do Norte, na microrregião do Jaguaribe. Outros 11 postos de oito cidades cearenses tiveram chuvas acima de 20 mm

O maior registro foi no posto Bixopa, em Limoeiro do Norte , a 202,5 quilômetros (km) de Fortaleza , na microrregião do Baixo Jaguaribe, onde foi observada precipitação de 37 milímetros (mm).

Efeitos locais também intervêm nas chuvas, como atuação do sistema de brisa, interação dos ventos com o relevo e temperatura e umidade elevadas.

Segundo a Fundação, as precipitações registradas no Estado ainda resultam da influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

Chuvas no Ceará: veja precipitações em Fortaleza

Ainda conforme o boletim da Funceme, choveu em três postos da Capital:

Posto Caça e Pesca: 10,6 mm

Posto Defesa Civil de Fortaleza: 6,2 mm

Posto Pici: 2,8 mm Posto Água Fria: 2,2 mm

Vai chover no Ceará neste fim de semana? Veja previsão do tempo

Ainda para hoje, sábado, 4, assim como para domingo, 5, e segunda-feira, 6, a Funceme prevê nebulosidade variável em todo o Ceará e chuvas isoladas no norte da Jaguaribana, no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Litoral Norte, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba.

O órgão ressalta que os registros podem ser passageiros e a intensidade deles pode variar de fraca a ocasionalmente moderada.

Em relação à temperatura, são esperadas máximas próximas a 34 °C em municípios do sul da Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e do Cariri.

Já as temperaturas mínimas podem chegar a 18 °C nas regiões serranas. Na Capital, temperaturas máximas em torno de 32 °C e mínimas de 24 °C.

