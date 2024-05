Criança de dois anos morre após pula-pula ser arrastado por rajada de vento nos EUA

Uma criança, de dois anos, morreu no último sábado, 27, depois que o pula-pula inflável que ela estava foi arrastado por uma forte rajada de vento. O caso aconteceu no estado do Arizona, nos Estados Unidos.

Bodhi Naaf se divertia com outras crianças em um brinquedo inflável quando uma forte rajada de vento arrastou o pula-pula para um terreno vizinho. O menino foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Pinal, outra criança também precisou de atendimento médico, mas não corre risco de morte.