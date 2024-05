Ceará deve ter chuvas em todas as regiões neste feriado; veja previsão

Tempo nublado no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza Crédito: WhatsApp O POVO

O feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio, contará com chuvas em todas as regiões do Ceará. Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as precipitações devem ocorrer principalmente nas macrorregiões próximas da faixa litorânea, como no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e Ibiapaba. O cenário deve se repetir na quinta-feira, 2. Para Fortaleza, a previsão do tempo é chuvas principalmente nas madrugadas e manhãs. Nos demais períodos há uma baixa possibilidade de chuva isolada para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).