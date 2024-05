Acidentes de trânsito em rodovias federais somam 52 mortos no 1° trimestre de 2024

Na manhã desta terça-feira, 30, foi iniciada em todo o Brasil o Maio Amarelo, movimento que visa a redução de acidentes e mortes no trânsito. No Ceará, a abertura oficial aconteceu na BR 116 na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), localizada no Eusébio. No evento, órgãos de segurança viária realizaram intervenções para orientar condutores a manter a segurança no trânsito. De acordo com a PRF, no primeiro trimestre de 2024 aconteceram, em rodovias federais, cerca de 440 acidentes que deixaram cerca de 490 feridos e 52 mortos.

Anthony Lima, superintendente da PRF, explica a origem da campanha Maio Amarelo: “Uma campanha que começou em 2011 com a Organização das Nações Unidas (ONU) e faz uma analogia com o amarelo do semáforo, atenção.”

Segundo Anthony, a campanha internacional mobiliza o mês de maio para a redução de mortes violentas no trânsito. "Estamos abordando locais estratégicos, onde o índice de acidente é alto e vamos direcionar nossas equipes junto com outros órgãos para disseminar informação e conscientizar a população”, disse.