Acidente com ônibus deixa quatro mortos em Minas Gerais

O acidente ocorreu na noite deste sábado, 27; o veículo saiu de Caruaru, Pernambuco, com destino para Campinas, em São Paulo, segundo o Corpo de Bombeiros

Um ônibus de viagem tombou na noite desse sábado, 27, e deixou quatro mortos e 32 pessoas feridas, no interior de Minas Gerais. O caso aconteceu em Medina, no Vale do Jequitinhonha, na BR-116, em um local que é conhecido como "curva da morte".

O veículo levava 54 pessoas e tinha saído de Caruaru, no Pernambuco, com rumo a Campinas, em São Paulo, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

As vítimas fatais eram três mulheres e um homem, de acordo com o IML da cidade de Almenara, para onde os corpos foram levados. Já dos 32 feridos, dois estavam em estado grave e foram transferidos para um hospital de Teófilo Otoni.