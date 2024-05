Acidente rodoviário deixa 14 mortos no México

A Secretaria de Segurança do Estado do México disse em um comunicado que o acidente ocorreu quando um ônibus de passageiros tombou na rodovia Capulín-Chalma.

Pelo menos 14 pessoas morreram e 31 ficaram feridas em um acidente registrado na manhã deste domingo (28) no Estado do México, no centro do país, informaram autoridades.

Os acidentes de trânsito no México têm aumentado desde 2020, quando somaram 301.678. Em 2022, foram registradas 377.231 ocorrências, segundo os números mais recentes do instituto de estatísticas Inegi.

Em 24 de fevereiro, um acidente no estado de San Luis Potosí, no centro-norte do país, deixou 10 mortos, entre eles quatro menores de idade.

No fim do mês passado, 19 pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas em outro acidente envolvendo um ônibus e um reboque no estado de Sinaloa, no noroeste do país.