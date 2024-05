Entenda por que os casos de pressão alta crescem entre os jovens

Aumento de casos no país

No Brasil, de acordo com o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, o número de hipertensos está em expansão na última década. Em 2021, foram registradas 39.964 mortes pela doença, dado 72% superior em relação a 2011, com 23.233 óbitos por pressão alta.

“Podemos dizer que o Brasil vive uma transição epidemiológica de hipertensão arterial. A interpretação dos números sugere que as próximas gerações sofrerão com um incremento substancial na prevalência de hipertensos e suas complicações, como reflexo direto os maus hábitos atuais”, alerta o Dr. Roberto A. Vasques Jr.