IDT/Sine tem ação de empregos para o público LGBTQIA+

As atividades fazem parte do Ceará de Oportunidades, um mutirão de serviços disponibilizado pela gestão estadual para os trabalhadores em todo estado

A Unidade de Atendimento do IDT/Sine Centro, em Fortaleza, oferecerá uma programação voltada para o público LGBTQIA+, nesta segunda-feira (22), a partir das 9 horas.



As atividades fazem parte do Ceará de Oportunidades, um mutirão de serviços realizado pelo Estado, desta vez por meio das secretarias do Trabalho (SET), da Diversidade (Sediv) e do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), dentro da programação do mês do trabalhador.



Na programação o público pode acessar serviços como cadastro, consulta de vagas, encaminhamento e seleção para vagas de emprego, atendimento jurídico, serviço social e psicológico.



A ação tem parceria com o Projeto Oportuniza Trans da Secretaria da Diversidade.



Para o secretário do Trabalho, Vladyson Viana, é missão do Governo do Ceará o combate a qualquer discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero.



Ele afirma que apesar dos avanços trazidos pelas legislações mais rigorosas contra a homofobia, o preconceito de gênero ainda é alarmante.



“Um dos pilares do enfrentamento dessa questão é a criação de oportunidades de emprego com geração de renda e autonomia financeira para essas pessoas. A Secretaria do Trabalho tem se empenhado em ampliar parcerias para criar soluções que possam trazer dignidade, reconhecimento e respeito para os LGBTs”, diz Viana.



Já a secretária da Diversidade, Mitchelle Meira, comenta que um dos trabalhos da sua pasta é a inclusão da população LGBTI+ no mercado de trabalho e no serviço público, “para que essas pessoas se sintam realmente acolhidas e com cidadania plena para sair do estágio de vulnerabilidade".

Lançamento da Gerência da Empregabilidade LGBTQIA+



Com o intuito de desenvolver ações voltadas especificamente para a inclusão do segmento LGBT, o IDT/Sine cria e lança também nesta segunda-feira, 22, a Gerência da Empregabilidade LGBTQIA+.



A iniciativa visa auxiliar no que acredita ser um desafio ainda maior para este público, que é o enfrentamento a uma vaga no mercado de trabalho.



“Não é admissível que muitas pessoas escondam a sua sexualidade para poder conseguir um emprego. Nesse sentido, o IDT assume o compromisso de captação de vagas de emprego e geração de oportunidades para a melhoria das condições de vida dessas pessoas”, assegura o presidente do instituto, Raimundo Ângelo.



Em 2021, o órgão desenvolveu em parceria com a Política LGBT do Estado uma ferramenta para o cadastro de LGBTQIA+ no site www.idt.org.br, onde é possível ao trabalhador que se enquadra nesse segmento fazer o seu cadastro e concorrer às vagas disponíveis na rede de atendimento.

Serviço



Ceará de Oportunidades: mais trabalho para a diversidade



Dia: 22.05.2023



Local: IDT Centro (Rua Assunção, 699 – Centro, Fortaleza)



Horário: Das 9h às 13h

Programação



9h - Atendimento a Trabalhadores LGBTQIA+ (cadastro, atendimento jurídico, serviço social e psicológico do Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues



11h - Cerimônia de criação da Gerência de Empregabilidade LGBTQIA+ do IDT



13h - Seleção para vagas de emprego

