Projeto de lei assegura benefícios de professores no Ceará; entenda

O governador Elmano de Freitas (PT) assinou um projeto de lei que cria e amplia benefícios para professores ativos da rede estadual de ensino. A mensagem foi enviada à Assembleia Legislativa do Ceará nesta terça, 23.

Conforme o texto, a Parcela Variável Redistributiva (PVR)/Fundeb para os profissionais temporários será reajustada para o valor de R$ 458,83. Além disso, a mesma PVR será criada para os professores com titulação de doutor e 40 horas semanais de jornada, com R$ 300.

Isso significa que a remuneração do professor temporário passará ao valor de R$ 5.127,81, considerando vencimento e PVR. Já no topo da carreira dos efetivos, o professor com doutorado terá remunerações no intervalo de R$ 12.311,78 a R$ 18.934,22.