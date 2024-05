Suspeito de homicidio é preso em ação das polícias Civis do Ceará e de Pernambuco

Imagem de apoio ilustrativo: As equipes das Polícias Civil do Ceará e Pernambuco conseguiram localizar e prender o homem Crédito: Divulgação ministério público do Ceará/ MPCE

De acordo com as investigações, após o crime o homem teria migrado para o Ceará, inclusive trabalhando e estudando em uma universidade da Capital. A 6ª Delegacia do Departamento Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em cooperação com a 14ª Delegacia de Homicídios de Cabo Santo Agostinho do estado de Pernambuco trocaram informações até chegar ao suspeito que estava localizado em Fortaleza. O homem foi localizado e preso em um imóvel na Barra do Ceará por equipes.

Denúncias: