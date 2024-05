Choveu em pelo menos 74 municípios cearenses nas últimas 24 horas

Ao menos um município teve mais de 100 milímetros entre as 7 horas do sábado, 20, e as 7 horas deste domingo, 21; veja cidades onde mais choveu no Ceará

Ao menos 74 cidades no Ceará registraram chuva entre as 7 horas do sábado, 20, e as 7 horas deste domingo, 21. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo o Calendário de Chuvas da Funceme, 85 cidades no Estado enviaram dados de precipitação das últimas 24 horas. Aos fins de semana e feriados, nem todos os postos atualizam a medição, portanto os dados são preliminares.

A macrorregião Jaguaribana apresentou os maiores registros. Com precipitação máxima de, em média, 76 mm, a área reúne os quatro municípios com mais chuva no Ceará nas últimas 24 horas. São cinco postos de medição: Tabuleiro do Norte (Tabuleiro do Norte), com 109,2 mm; Bastiões (Iracema), Açude Santo Antônio (Iracema) e Bixopá (Limoeiro do Norte), com 76 mm; e Açude Riacho da Serra (Alto Santo), com 71 mm. Veja mais detalhes abaixo: