Carga de alimentos avaliada em R$ 130 mil é roubada em Maracanaú

Caminhão com os alimentos foi recuperado pela Polícia Militar. Veículo atolou e foi abandonado por dupla

Os policiais esperaram no local e os agentes foram informados que o proprietário e motorista estavam na delegacia registrando o roubo , e depois iriam ao local onde estava o caminhão. O veículo foi desatolado, com o auxílio de uma retroescavadeira.

Por volta das 19h50min, policiais militares foram acionados para uma ocorrência considerada suspeita, no bairro Alto Alegre II. Chegando ao local, os militares visualizaram duas pessoas abandonando o veículo , que estava atolado, e correndo em direção ao matagal.

Uma carga de alimentos avaliada em quase R$ 130 mil foi roubada e recuperada pouco depois pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Após a repreensão os bens foram devolvidos ao proprietário. O caso foi registrado na quinta-feira, 18.

O caso foi apresentado na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas, onde foi registrado um boletim de ocorrência e o bem foi retornado ao proprietário.

