Suspeito de participar de roubo a loja de celulares em Mauriti é preso na Paraíba

O caso continua sendo investigado, a fim de identificar outros participantes do roubo

Logo após o roubo, equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) realizaram diligências nos arredores da loja. Com base nas informações colhidas, eles chegaram à suposta localização do suspeito.

Um homem de 18 anos foi preso em flagrante nessa terça-feira, 26, suspeito de participar de um roubo a uma loja de celulares no município de Mauriti , a 492,8 km de Fortaleza, na segunda-feira, 25. A captura aconteceu na cidade de Bonito de Santa Fé, na Paraíba.

Os policiais, então, se deslocaram ao município de Bonito de Santa Fé, na Paraíba, onde o suspeito foi encontrado. Durante a captura, dois rádios comunicadores, uma munição calibre 38 picotada e dois aparelhos celulares foram apreendidos.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Municipal de Mauriti da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde os devidos procedimentos foram realizados. O caso continua sendo investigado, conforme a Polícia, para que os outros participantes do roubo sejam identificados e presos.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181