Quadra chuvosa: sobe para 25 o número de açudes sangrando no Ceará

O Ceará, além disso, tem 11 reservatórios com a capacidade acima dos 90% e outros 43 com volume abaixo de 30%. Confira a lista de açudes que atingiram a capacidade máxima de água

Dos 157 açudes monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), 25 estão com 100% da capacidade preenchida no Ceará. O primeiro a atingir a marca foi o açude Germinal, em Palmácia, no Maciço de Baturité. No mesmo período, no ano passado, o Estado tinha 30 açudes sangrando. Os dados foram coletados por volta das 10h30 desta sexta-feira, 22.

Além dos açudes sangrando, o Ceará tem 11 reservatórios com a capacidade acima dos 90% e outros 43 com volume abaixo de 30%. Dentre os três maiores açudes do Estado, apenas um está com o volume acima dos 50%. O Castanhão, maior reservatório do Ceará, possui 26,22% do nível preenchido, Orós está em 52,45% e Banabuiú, em 37,07%.