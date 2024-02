"Hipocrisia": disse Papa Francisco sobre quem critica bênçãos aos LGBT

Papa Francisco: “Isso é hipocrisia”

“Ninguém fica escandalizado se eu der minhas bênçãos a um empresário que talvez explore pessoas, e isso é um pecado muito grave. Mas ficam escandalizados se eu as der a um homossexual”, dispara Francisco na entrevista. "Isso é hipocrisia.”, completou.

A entrevista será publicada nesta quinta-feira, 8, mas alguns trechos da matéria foram liberados antes.

Em dezembro de 2023, o Vaticano, em um movimento histórico, autorizou pela primeira vez a bênção a casais do mesmo sexo em documento chamado Fiducia Supplicans (Confiança Suplicante).

No entanto, a Igreja Católica ressaltou que o rito é diferente na cerimônia de união matrimonial e que não poderá ter qualquer ligação com a celebração. Além disso, a igreja ainda não aprova a união de pessoas do mesmo sexo e considera o ato irregular.

"É possível abençoar casais em situação irregular e casais do mesmo sexo, de maneira que não seja fixada ritualmente pelas autoridades eclesiásticas, para não criar confusão com a bênção específica do sacramento do matrimônio”, afirma o documento Dicastério para a Doutrina da Fé.