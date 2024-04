Groaíras tem maior chuva do dia no Ceará; veja previsão do tempo

As precipitações foram registradas em, pelo menos, 85 municípios do Estado. Porém, não houve registro acima dos 100 milímetros

A cidade de Groaíras, a 255,1 km de Fortaleza, registrou a maior chuva do dia no Ceará, com 73.5 milímetros (mm) detectados no posto Groaíras, de acordo com dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). As precipitações foram registradas em, pelo menos, 85 municípios do Estado entre as 7 horas dessa quinta, 21, as 7 horas desta sexta, 22.

Atrás de Groaíras, estão os municípios de Cariús (posto: São Sebastião), com 59 mm, Aurora (posto: Comunidade Terra Vermelha), com 50.2 mm, e Cascavel (posto: Cascavel), com 35 mm).