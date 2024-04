Data Magna do Ceará: saiba o que abre e o que fecha no feriado em Fortaleza

Praças de Fortaleza que precisam de reformas para reparos. Na foto, a Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza Crédito: FERNANDA BARROS/ O POVO

Na próxima segunda feira dia, 25 de março, os cearenses comemoram a abolição da escravidão no Estado em 1884, que aconteceu quatro anos antes da Lei Áurea. A Data Magna é lembrada todo ano e se tornou feriado estadual após uma emenda à Constituição Estadual publicada no Diário Oficial em 6 de dezembro de 2011. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ouvidora quilombola: Joyce Ramos fala sobre ancestralidade e movimentos sociais na Defensoria; LEIA



Data Magna: Metrofor Segundo informou o Metrofor, as linhas metroviárias da capital terão alteração, e funcionarão em regime especial nesta segunda-feira (25/03). As linhas Sul, Oeste e Nordeste iniciam o funcionamento em horário normal e encerram as atividades mais cedo que o habitual. Conforme detalhes abaixo:

LINHA SUL - De 5h30 até próximo de 19h, com intervalos de 30min entre as viagens, em todas as estações.

LINHA NORDESTE - De 5h30 até próximo de 18h, com intervalos de 37min entre as viagens, em todas as estações.

LINHA OESTE - Saindo da estação Caucaia: 05:30, 07:00, 08:30, 10:15, 11:45, 13:30, 15:00 e 16:45. Saídas da estação Moura Brasil: 06:15, 07:45, 09:30, 11:00, 12:30, 14:15, 16:00 e 17:30.

Data Magna: Enel Ceará Em nota ao O POVO, a Enel Distribuição Ceará informou que suas equipes de manutenção permanecem trabalhando, porém os atendimentos presenciais não funcionam no dia do feriado. Já o atendimento a distância funciona normalmente através dos contatos da Central de Relacionamento (0800.285.0196) e do WhatsApp (21) 99601-9608. Data Magna: Funcionamento dos shoppings North Shopping Fortaleza O funcionamento das lojas, quiosques, praça de alimentação e lazer, é normal, de 10h às 22h. A Loteria Santiago e Prevtop estarão fechadas. O cinema terá funcionamento de acordo com a programação disponibilizada no site.

Coco Bambu - das 11h30 às 23h

Super Lagoa - das 07h às 22h

Smartfit - das 08h às 17h

Clínica Sim - das 06 às 18h North Shopping Maracanaú Confira o funcionamento das lojas e serviços do North Shopping Maracanaú no feriado da Data Magna: Lojas, quiosques, e praça de alimentação - das 10h às 22h

SkyFit - das 8h às 18h.

Detran - fechado

Casa do Cidadão - fechada

Caixa - fechada Via Sul Shopping O Via Sul contará com funcionamento normal de suas operações. Lojas, quiosques, praça de alimentação e lazer terão funcionamento normal, das 10h às 22h. Clínica SiM funciona das 7h às 20h. O cinema terá funcionamento de acordo com a programação disponibilizada no site e bilheteria do Theatro funciona das 12h às 18h. Selfit funciona de 8h às 18h. Caixa Econômica fechada. Lojas, quiosques, e praça de alimentação - das 10h às 22h

Clínica SiM - das 7h às 20h

Caixa - Fechada North Shopping Jóquei O North Shopping Jóquei contará com funcionamento normal no feriado da Data Magna do Ceará (25). Lojas, quiosques, alimentação e lazer terão funcionamento das 10h às 22h. Além do Unigrande, cinema, Vacinart e Vila Trampolim também contarão com funcionamento normal.