Justiça determina que idosa seja transferida de Jaguaribe para tratamento no IJF

Paciente de 93 anos apresentou piora no quadro de saúde, e MP solicitou a transferência com urgência. Hospital onde mulher estava internada não teria suporte necessário para o tratamento

Uma idosa de 93 anos, residente do município de Jaguaribe, foi transferida na última quinta-feira, 14, para realizar um tratamento de Hemorragia Digestiva Alta no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. A transferência decorre de decisão da Justiça após pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE).

De acordo com o MPCE, a paciente estava internada no Hospital Municipal de Jaguaribe, com dor abdominal e sangramento gastrointestinal, porém a unidade de saúde não contava com o suporte necessário para o tratamento.