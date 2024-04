Paracuru tem a maior chuva do dia no Ceará; veja previsão do tempo

Ceará deve ter céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões até terça-feira, aponta Funceme

Com 118 milímetros (mm) registrados, o município de Paracuru teve a maior chuva do Estado entre as 7 horas desse sábado, 16, e as 7 horas deste domingo, 17. Além de Beberibe, as cidades de Amontada e São Gonçalo do Amarante tiveram acumulados expressivos nas últimas 24 horas, com respectivamente 97 mm e 94 mm.

Nas últimas 24 horas, as chuvas têm se concentrado nas áreas mais próximas à orla cearense. Se somados, os litorais Norte, de Fortaleza e do Pecém, acumularam 22 das 25 maiores chuvas do Ceará no dia. As informações são de balanço parcial com dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) atualizados às 8h30min.

Ao todo, 62 municípios tiveram chuvas no período.