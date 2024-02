Seis novos campi do IFCE devem ser instalados no Ceará

Fortaleza deve ter dois novos campi do IFCE, conforme o deputado federal José Guimarães. Outros quatro municípios também receberão unidades do Instituto

"Esse sistema de educação profissional acolhe o jovem do sertão, do Interior, e o qualifica e o capacita para a entrada do mercado de trabalho", destacou.

O Ceará deve receber seis novos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) , dois deles em Fortaleza. O municípios de Campos Sales , Lavras da Mangabeira , Mauriti e Cascavel devem receber um novo campus cada.

Atualmente, o Ceará tem 33 campi do IFCE funcionando no Estado. Com exceção de Fortaleza, os municípios citados por Guimarães receberão seus primeiros campus do Instituto.

Em janeiro, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que já estava em trativas com o reitor do IFCE, José Wally Mendonça Menezes, sobre a amplicação do Instituto no Ceará.

"Nós já conversamos com o reitor. Em breve, o presidente vai estar anunciando todas as instituições do Brasil inteiro. O Ceará será contemplado. Com certeza, vamos trabalhar para que Fortaleza seja contemplada", garantiu o ministro.

IFCE: onde estão os campus no Ceará?

Atualmente, 33 municípios têm unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Confira quais são: