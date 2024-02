Ceará tem mais da metade dos alunos de ensino fundamental em tempo integral

Dados do Censo Escolar de 2023 mostram que o Ceará continua sendo o estado com mais alunos de ensino fundamental (EF) público matriculados em tempo integral. A proporção de matrículas cresceu desde 2022, quando o Estado tinha 41% dos alunos desta etapa escolar em regime integral. A nova pesquisa aponta que 51,4% — mais da metade — deles estão matriculados na modalidade.

As informações foram divulgadas nesta quinta-feira, 22, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Piauí (48,9%), Maranhão (40,3%), Tocantins (35,7%) e São Paulo (21,9%) são os outros estados com maiores proporções de alunos do EF no tempo integral.