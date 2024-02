Inmet emite alerta laranja de chuvas intensas para o Ceará

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), até o sábado, 17, todas as macrorregiões do Estado seguem com condições de chuva. O sul do Sertão Central e Inhamuns, Cariri e sul da Jaguaribana são as regiões em que se esperam maior acumulados de chuva, principalmente entre a noite desta quinta-feira, 15, e a madrugada desta sexta-feira, 16.

Já a faixa litorânea deve apresentar chuvas entre a madrugada e manhã desta sexta-feira, 16. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é a principal causa das chuvas durante o período da quadra chuvosa (fevereiro a maio) e pode influenciar nos aumentos ao longo dos próximos dias.

Chuvas no Ceará: Milagres registra 113.2 mm de chuvas nas últimas 24 horas

Entre as 7 horas da manhã desta quarta-feira, 14, e as 7 horas da manhã desta quinta-feira, 15, 130 municípios do Ceará registrara, chuvas, com o maior acumulado em Milagres, que registrou 113.2mm. Em seguida, os maiores acumulados foram em Crato, com 100 mm; Missão Velha, com 94.2 mm; Viçosa do Ceará, com 77 mm; Barbalha, com 75mm e Coreaú, com 73 mm.

Veja os postos com os maiores acumulados nas últimas 24 horas

Milagres (Milagres): 113.2

Crato (Ponta da Serra): 100.0

Missão Velha (Jamacaru): 94.2

Crato (Crato): 92.0

Crato (Lameiro): 85.0

Missão Velha (Missão Velha): 81.0

Viçosa do Ceará (Manhoso): 77.0

Milagres (Comunidade Valdivino): 75.0

Barbalha (Barbalha): 75.0

Coreaú (Açude Diamante): 73.0

Milagres (Agua Vermelha): 72.8

Juazeiro do Norte (Juazeiro do Norte): 72.0

Aratuba (Aratuba): 72.0

Milagres (Serra Brava): 70.3

Milagres (Sítio Saco): 68.0

Missão Velha (Gameleiro de S. Sebastião): 61.6

Ipueiras (Açude Jatobá Ii): 61.6

Juazeiro do Norte (Vila Sao Goncalo-Marrocos): 61.0

Altaneira (São Romão): 59.0

Aratuba (Camarão): 58.0

A Funceme divulgou também a quantidade de postos com acumulados por milímetro registrado. Veja:

Acima de 20 mm: 87

Acima de 40 mm: 38

Acima de 50 mm: 25

Acima de 80 mm: 6

Acima de 100 mm: 1