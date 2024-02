Todas as macrorregiões do Ceará seguem com condições favoráveis para chuva

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 10-02-2024: Chuvas devem atingir todas as macrorregiões do Estado no fim de semana (Foto: Yuri Allen/Especial para O POVO) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Todas as macrorregiões do Ceará seguem com condições favoráveis de chuvas isoladas durante o fim de semana. De acordo com Fundação Cearense de Recursos Hídricos (Funceme), as precipitações devem ocorrer entre a madrugada e a manhã na faixa litorânea e entre a tarde e a noite nas macrorregiões interioranas. A causa do cenário de chuvas são as áreas de instabilidade vindas do Oceano Atlântico, do leste da Região Nordeste do Brasil, assim como a interação dos ventos com o relevo, o calor e a umidade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Veja a previsão do tempo

Sábado, 17 de fevereiro: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, com chuva isolada em todas as macrorregiões.

Madrugada: Cariri, Sul do Sertão Central e Inhamuns, faixa litorânea e Maciço de Baturité.

Manhã: faixa litorânea, Sul do Sertão Central e Inhamuns.

Tarde: Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana.

Noite: Cariri, sul da Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba. Domingo, 18 de fevereiro: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com chuva isolada em todas as macrorregiões. Madrugada e Manhã: faixa litorânea.

Tarde e noite: Cariri, sul da Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba.



Play

Previsão do tempo para Fortaleza e Região Metropolitana O fim de semana em Fortaleza e Região Metropolitana tem previsão de chuvas para as madrugadas e manhãs. No resto do dia, o céu varia de parcialmente nublado a poucas nuvens, apresentando período de estabilidade. Veja como fica o tempo em Fortaleza no fim de semana 17/02: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, com chuva isolada nos períodos da madrugada e manhã.

18/02: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, com chuva isolada nos períodos da madrugada e manhã. Catunda tem maior acumulado das últimas 24 horas O município de Catunda, a 266,9 km de Fortaleza, registrou o maior acumulado de chuvas das últimas 24 horas com 79 mm. Em seguida, estão os municípios de Varjota, com 66 mm; Pires Ferreira, com 65mm; Paramoti, com 63mm; Ararendá, com 58.4 mm; Ipueiras, com 54 mm e Nova Russas com 52mm. Ao todo, 94 dos 184 municípios do Ceará registraram chuva segundo a Fuceme. Veja os postos com maiores acumulados.